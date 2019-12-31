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Kadışehri’ni temsil ettiler

YOZGAT’ta Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen küçükler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında Kadışehri ilçesi hem kız hem de erkek takımı ile temsil edildi.

Kadışehri’ni temsil ettiler

YOZGAT’ta Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen küçükler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında Kadışehri ilçesi hem kız hem de erkek takımı ile temsil edildi.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Kadışehri’ni temsil ettiler

Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılan müsabakalara Kadışehri ilçesini Küçük Kızlarda Halıköy İmam Hatip Ortaokulu ve Küçük Erkeklerde ise Üçağaç Ortaokulu temsil etti. Müsabakalar sonucunda Halıköy İmam Hatip Ortaokulu Yarı Finale yükselme başarısı gösterdi. Kadışahre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, ‘’Okullarımızı, Gençlik Spor İlçe Müdürümüzü, emeği geçen idareci, öğretmen ve sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Birlikte daha güzel başarılara imza atacağız inşallah’’ denildi.

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