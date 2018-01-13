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Kadirli maçına hazırız

YOZGATSPOR’un başarılı kanat oyuncusu Nizamettin Akgün, pazartesi günü karşılaşacakları Kadirli Demirspor müsabakasına hazır olduklarını söyledi.

Kadirli maçına hazırız

YOZGATSPOR’un başarılı kanat oyuncusu Nizamettin Akgün, pazartesi günü karşılaşacakları Kadirli Demirspor müsabakasına hazır olduklarını söyledi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Kadirli maçına hazırız

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da genç oyuncu Nizamettin Akgün, Kadirli Demirspor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yenerek lige galibiyet ile başlamak istediklerini belirtti. Kadirli Demirspor’un ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olduğunu hatırlan Yozgatlı oyuncu, ‘’Bu müsabakada hocamın görev vermesi durumunda sahada arkadaşlarım ile birlikte galibiyet için elimden geleni yapacağım. Bir Yozgatlı olarak çocukken hep oynamayı istediğim Yozgatspor formasını taşımanın gururunu yaşıyorum. Çocukken hayalini kurduğum takımın formasını üç sezondur giyiyorum. Şimdi başka bir hayalim var o da bu forma altında şampiyonluk yaşamak. Bunun içinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum. Her şey bitmiş değil. Rakibimizin 4 puan gerisinde olmamız şampiyonluktan koptuğumuz anlamına gelmez. Biz Yozgatspor olarak ligin son haftasına kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve inanıyorum ki ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk turu atacağız’’ dedi.

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