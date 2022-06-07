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Kadınlardar büyük başarı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı, Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen güreş şampiyonasında bir 3’üncülük, iki de 5’incilik elde ederek büyük bir başarının altına imza attı.

07 Haziran 2022 Salı 00:10
Kadınlardar büyük başarı

Bu sene kadın güreşinde elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren Yurdum Gençlikspor, Konya’da gösterdiği performans ile ilerisi için umut verdi. Dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat Bronz madalya sahibi Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar’ı kendilerine örnek alan ve onun gibi büyük bir güreşçi olmak isteyen Yurdum Gençlikspor kadın güreş takımı sporcuları ilk defa mücadele ettikleri müsabakalarda elde ettikleri başarıları daha da ileriye taşımak istiyorlar. Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye güreş şampiyonasına Yurdum Gençlikspor takımı ile katılan 46 kiloda Betül Zehra Karadavut sıkletinde Türkiye 3’üncüsü olurken, 50 kiloda Elif Sude Elmalı ve 76 Kiloda Beyzanur Erduman Türkiye 5’inci olma başarısı gösterdiler. Kadın güreşinde iddialı olan Yurdum Gençlikspor bundan sonraki katılacakları turnuvalarda Türkiye şampiyonluklarını hedefliyorlar. Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı Antrenörü Rabia Köse, Konya’da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında tecrübesiz olmalarına rağmen iyi mücadele ederek 3 derece aldıklarını söyledi. Bir Türkiye 3’üncüsü, 2 de Türkiye 5’incisi çıkardıklarını vurgulayan Köse, ‘’Güreş Antrenörü Yusuf Köse ile birlikle çocuklarımızı uzun zamandır şampiyonalara hazırlıyorduk. Verdiğimiz emeklerin karşılığını da şimdi almaya başladık. Daha yeni kurulmuş, tecrübesiz bir ekip olmamıza rağmen katıldığımız turnuvalarda elde ettiğimiz başarılar ve gösterdiğimiz performans ile taraflı, tarafsız herkesin taktirini toplamayı başardık. Bundan sonra yapılacak olan şampiyonalara çok daha iddialı hazırlanacağız ve Türkiye şampiyonluklarını Yozgat’a getireceğiz. Yozgat erkek güreşinde Türkiye’nin zirvesinde yer alıyor ve içerisinde Rıza Kayaalp gibi, Celal Atik gibi bir çok dünya, Avrupa ve olimpiyat madalyası kazanmış güreşçiler yetiştirdi. Artık Yozgat’ın kadın güreşinde de söz sahibi olabilmesi için çıktığımız yolda ciddi bir ilerleme kat ettik. Yozgat’ın yengesi olan Türk Kadın güreşinin en büyük temsilcilerinden birisi olan Yasemin Adar’ı kendimize örnek aldık ve sporcularımız onun yolundan ilerlemek için gece gündüz demeden var güçleri ile çalışıyorlar. Konya’da yapılan Türkiye şampiyonasında elde ettiğimiz başarı tesadüf değil, yaptığımız çalışmaların, antrenmanların neticesinde elde edilmiş bir başarı. Bundan sonraki turnuvalarda da Türkiye şampiyonlukları elde etmek ve sporcularımız milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz’’ dedi. »İhsan Çelikkaya

Son Güncelleme: 06.06.2022 20:11
Anahtar Kelimeler:
Kadınlardar Büyük Başarı
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