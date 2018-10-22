Kadınlara ücretsiz salon hizmeti

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Türk toplumunda özellikle kadınların düzenli spor yapma olanağı bulamadıklarını, bu nedenle açılan fitness salonunun bu ortamı oluşturacağını belirtti. Hayata geçirilen spor etkinliği ile Sorgun’da bir eksikliğin daha giderildiğini vurgulayan Tunçer, "Kadınlar için spor yapabilecekleri bir mekanın olmayışı bizleri gerçekten üzüyordu. Böyle bir ortamın oluşturulması için elimizden gelen çalışmayı yaptık. Malzemelerimizi temin ettik. İlçe stadyumumuzun altındaki büyük salonda fitness ve plates salonumuzu hizmete açtık. Her salı ve perşembe saat 14.00 ile 16.00 arasında kadınlarımız burada uzman hocalar eşliğinde spor yapabilecek. Antrenmanlarımıza katılmak isteyen kadınlarımızın müdürlüğümüze başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir" dedi.