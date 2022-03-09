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Kadınlar Balıkesir’de

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı bugün Balıkesir’in ev sahipliğinde başlayacak olan Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonasına 6 sporcu ile katıldı.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:44
Kadınlar Balıkesir’de

U15 ve U20 kategorilerinde mindere çıkacak olan Yozgatgüreşçiler Türkiye derecesi yaparak Yozgat’a dönmek istiyorlar. Yurdum Gençlikspor Güreş takımı sporcularından U15 kategorisinde 46 kiloda Nilüfer Atmaca 49 kiloda Sude Elmalı, 53 kiloda Ayşegül Akdağ, 57 kiloda Hatun Elmalı, 73 kiloda Aysima Güngör U20’de ise 50 kiloda Betül Görgülü mindere çıkarak Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. Yurdum Gençlikspor Güreş Antrenörü Rabia Köse, bugün başlayacak olan Türkiye şampiyonasına 6 sporcu ile katıldıklarını söyledi. Yozgat’ın ev sahipliğinde okul sporları kapsamında yapılan Türkiye şampiyonasında güreşçilerinin bugün başlayacak olan şampiyonanın provasını yaptığını dile getiren Köse, ‘’Yozgat’a yapılan şampiyonaya da 6 sporcu ila katıldık ve Aysima Güngör ilk defa mücadele ettiği müsabakalarda büyük bir başarının altına imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Bugün Balıkesir’in ev sahipliğinde başlayacak olan müsabakalara yine 6 sporcu ile katıldık. Müsabakalarda hedefimiz birçok madalya ile Yozgat’a dönmek. Uzun süredir bu şampiyona için hazırlık yaptık. Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye şampiyonası bizim için hazırlık niteliğinde oldu. Oyuncularımın bir çoğu ilk defa mindere çıktıkları için heyecanlılardı en azında Yozgat’taki turnuvada bu heyecanlarını atmış oldular. Bugün başlayacak olan turnuvada bütün sporcularımdan derece bekliyorum. Yozgat’ı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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