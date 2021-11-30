Hafta sonu Rıza Kayaalp Spor Salon’unda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı müsabaka öncesinde anlamlı bir pankart ile çıktılar. 26 Kasım tarihinde oynanan müsabakada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle hazırlattıkları pankart ile sahaya çıkan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları, ‘Kadına Şiddete Sıfır Tolerans’, Kadına Şiddete Karşı Buradayım de pankartı ile kadına yönelik şiddete harı mesajı verdi.