Kadın güreşçilere takviye

Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı ve Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı Antrenörü Rabia Köse’nin katılımı ile gerçekleştirilen imza töreniyle Yurdum Gençlikspor ilk dış transferini de yapmış oldu. Bünyesinde aralarına yeni katılan Betül Görgülü ile birlikte toplam 8 güreşçisi bulunan Yurdum Gençlikspor Kadın Güreş takımı ilk etapta önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirilecek olan Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında hem kulüplerini hem de Yozgat’ı temsil edecekler. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, bir çok branşta olduğu gibi güreş branşında da ilklerin kulübü olduklarını söyledi. Bünyelerinde Kadın Futbol takımından sonra şimdi de Yozgat’ta bir ilki gerçekleştirdiklerini ve Kadın Güreş takımını da kurduklarını dile getiren Akgün, ‘’Kısa süre önce Antrenör Rabia Köse gözetiminde kurduğumuz Kadın Güreş takımımıza dış transfer olarak ilk takviyemizi yaptık. Geçtiğimiz dönemlerde Aksaray Gençlikspor takımında yer alan Türkiye üçüncüsü Betül Görgülü kardeşimizi kulübümüz bünyesine kattık. İlk etapta Türkiye şampiyonalarında mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Mart ayı içerisinde yapılacak olan Kadınlar Güreş Türkiye şampiyonasına hazırlanan güreşçilerimizin burada başarılı olacaklarına inanıyorum’’ dedi.

'KADIN GÜREŞİNİ ZİRVEYE

TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Yurdum Gençlikspor Güreş Antrenörü Rabi Köse ise bu sene Yozgat’ta bir ilk imza atarak kadın güreş takımını kurduklarını belirtti. Yurdum Gençlikspor bünyesinde kurulan kadın güreş takımını Türkiye’de zirveye taşımak istediklerinin altını çizen Köse, ‘’Yozgat erkek güreşinde zirvede yer alıyor. Bünyesinde Rıza Kayaalp gibi, Celal Atik gibi birçok dünya, Avrupa şampiyonu çıkaran bir il olan Yozgat’ı kadın güreşinde de aynı şekilde adından söz ettirmek için çalışacağız. Önümüzde Yozgat’ın yengesi olan Türk Kadın Güreşesinin en iyi güreşçileri arasında gösterilen Yasemin Adar gibi bir değeri örnek alıyoruz. Federasyon Asbaşkanımız Yasemin Adar gibi Yozgat’tan yeni yıldız güreşçiler, Avrupa ve Dünya şampiyonları, Olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyoruz. Bunun önünü açan Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün’e çok teşekkür ediyorum. Kurulduğumuz günden bugüne kadar yoğun bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Aramıza Türkiye üçüncüsü olan Betül Görgülü arkadaşımızı da katarak gücümüze güç kattık. Önümüzde bir Türkiye şampiyonası var. Bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanarak hem gücümüzü test etmek hem de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz’’ dedi.