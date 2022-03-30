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Kadın güreşçilere destek

Yozgatlı İş İnsanı Ahmet Murat Yozgat’ta güreş eğitimi alan kadın güreşçilere bir kez daha malzeme desteğinde bulunarak sahip çıktı.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:16
Kadın güreşçilere destek

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Güreş Antrenörü Rabia Köse gözetiminde açılan güreş kursundaki genç güreşçilere sahip çıkan, maddi manevi yanlarında olan Özel İnşaat Genel Müdürü Ahmet Murat, güreşçilere yaptırdığı malzemeleri Çok Amaçlı Spor Salon’unda gerçekleştirilen antrenman sonrasında dağıttı. Annesi Yurdagül Murat ile birlikte aldığı ayakkabı ve tişörtleri genç kadın güreşçilere dağıtan Murat, Güreş antrenörü Rabia Köse’den de sporcular hakkında bilgi alıp elde ettikleri başarılardan dolayı da kutladı. Yozgatlı İş İnsanı Murat, Yozgat’ta ilk defa kadın güreşçilerin Antrenör Rabia Köse gözetiminde müsabakalara çıktığını söyledi. Yozgatlı iş insanı olarak onlara sahip çıkmasının kendisinin bir görevi olduğunu dile getiren Murat, ‘’Yozgatlı kadın güreşçilerimiz geçtiğimiz günlerde yapılan güreş müsabakalarında çok iyi müsabakalar çıkardılar ve bizleri gururlandırdılar. Ben de onları ödüllendirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına annem Yurdagül Murat ile birlikte bazı malzemeler alarak hem minik güreşçilerimize hem de turnuvalara katılan büyük kadın güreşçilerimize verdik. Bundan sonraki müsabakalarda da onların her zaman yanında olacağım’’ dedi.

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