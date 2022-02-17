Kadın güreşçiler çalışıyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı Spor Salonu’nda Güreş Antrenörü Rabia Köse gözetiminde çalışan Kadın Güreş takımı önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan güreş şampiyonasına hazırlanıyor. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, Yurdum Gençlikspor olarak sporun her dalında kadın ve erkek takımları kurarak var olmaya çalıştıklarını söyledi. Daha önce bünyelerinde kadın futbol takımını kurduklarını hatırlatan Akgün, ‘’Daha sonra kadın güreş takımımızı da kurduk ve Antrenörü Rabia Köse gözetiminde kadın güreşçilerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Yozgat’a özellikle güreş alt yapısı olarak çok verimli bir şehir. Hem kadın güreşinde hem de erkek güreşinde başarı düzeyi yüksek illerinden biriyiz. Bunun bilinci ile Yozgat’ta eksikliğini hissettiğimiz kadın güreş takımını bünyemizde kurduk. Kendimize Yozgat’ın yengesi olan ve kadın güreşinde adını tarihe altın harfler ile yazdıran dünya ve Avrupa şampiyonu, Olimpiyat madalyası sahibi Yasemin Adar’ı rol model olarak aldık. Yeni Yasemin Adarlar yetiştirmek içinde kolları sıvadık. Şuanda Türkiye Güreş Federasyon’unda kadın güreşinden sorumlu Asbaşkan olarak görev alan Yasemin Adar’ı da önümüzdeki günlerde Yozgat’a davet etmek istiyoruz. Bünyemizde kurduğumuz kadın güreş takımımız önümüzdeki ay içerisinde yapılması planlanan Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor. Bu tip şampiyonların tamamına katılarak oyuncularımızın tecrübe kazanmasını istiyoruz’’ dedi.