Kadın Futbol takımı çalışmalarına başladı

Sportif Eğitim Uzmanı Mehmet Efe ve Antrenör Oktay Elma gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışmalara başlayan kadın futbol takımı liglerde de boy göstermek istiyor. Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan kadın futbol takımına katılmak isteyenler için de kayıtların halen devam ettiği bildirildi. Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Antrenörü Oktay Elma, Yozgat’ta önce bir kadın futbol takımının bulunduğunu birkaç yıl ligde mücadele ettikten sonra faaliyetlerine ara verdiğini hatırlattı. Uzun süredir Yozgat’ta bir kadın futbol takımının bulunmadığına dikkat çeken Elma, Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü olarak Yozgat’ta kadın futbol takımının eksikliğinin giderilmesi için yeni bir takım oluşturduklarını söyledi. Hafta içerisinde seçme yaptıklarını vurgulayan Elma, ‘’Seçmeler sonrasında antrenmanlarımıza başladık. Bozok Stadı dış sahasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Antrenmanlarımıza katılmak isteyen futbola meraklı kızlarımız için kayıtlarımız devam ediyor. Kayıt yaptırmak isteyen arkadaşlarımız bizlere veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne uğrayarak kayıt yaptırabilirler. Bu sene yoğun bir şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz ve turnuvalar olması durumunda da bu turnuvalara katılarak takımımızın durumunu görmeyi, oyuncularımızın da maç tecrübesi kazanmalarını hedefliyoruz’’ diye konuştu.