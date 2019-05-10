KAÇARI YOK!

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor, Bolu’da hazırlıklarını sürdürüyor.

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SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor, Bolu’da hazırlıklarını sürdürüyor.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Pazar günü Bolu Atatürk Stadında Akşehirspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne çıkmak için karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip Bolu’da kaldıkları otelin antrenman sahasında çalışmalarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde sürdürüyor. Bu kez güçlü rakiplerini yenerek bir üst lige çıkmak isteyen kırmızı siyahlı ekip tamamen Akşehirspor ile oynanacak olan Play-Off müsabakasına yönelmiş durumda. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü oynayacakları önemli müsabaka için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Güçlü rakiplerini yenerek bir üst lige çakmanın hesaplarını yaptıklarını dile getiren Baş, ‘’Camia olarak tamamen bu müsabakaya odaklanmış durumdayız. Rakibimizi iyi analiz ettik ve hazırlıklarımızı da bu yönde sürdürüyoruz. İstediğimiz oyun tarzını sahaya yansıtırsak bu müsabakadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

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