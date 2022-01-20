Kabul edilen projeye madalya verildi

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü tarafından hazırlanan, Sorgun İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklığında hazırlanan ‘Yeterki Sen Gel, Nedir ki Engel’ isimli proje kabul edildi. İçişleri Bakanlığına sunulan proje kabul edilirken, proje kapsamında engelli sporculara ise düzenlenen tören ile madalya verildi. Sorgun Spor Salon’unda düzenlenen madalya töreninde Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve Yozgat Belediyesi Başkanı Celal Köse’nin eşi Sayın Nagihan Köse sporculara madalyalarını taktim etti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Bu tür projelerle spor yapmaları için daha çok engelliye ulaşma imkanı doğuyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi. Rabia Şahin