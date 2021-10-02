Judoya devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar Covit19 tedbirlerine uyarak çalışıyorlar. Hafta sonları saat 13.30’da başlayan judo antrenmanlarına yoğun ilgi gösteren gençler, kendilerini geliştirerek yapılacak olan turnuvalarda da müsabakalara çıkmak istiyorlar. Milli Antrenör olan Veysel Gezergün'den öğrenecek çok şeylerinin olduğunu vurgulayan sporcular, ileride kendilerinin de antrenörleri gibi büyük bir sporcu olmak istediklerini belirttiler. Judo'da Yozgat'tan bir çok sporcunun Türkiye çapında dereceler elde ettiğinin altını çizen genç Judocular, çok çalışıp, hocalarının verdikleri dersleri harfiyet yerine getiterek ileride ili bir Judocu olmak için çabalayacaklarını sözlerine eklediler.