Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1401.46
ALTIN
500.82
DOLAR
8.8500
STERLİN
12.0183
EURO
10.2813

Judoya devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Judo kursları çok amaçlı spor salonunda yapılan antrenmanlar ile devam ediyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi 00:24
Judoya devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar Covit19 tedbirlerine uyarak çalışıyorlar. Hafta sonları saat 13.30’da başlayan judo antrenmanlarına yoğun ilgi gösteren gençler, kendilerini geliştirerek yapılacak olan turnuvalarda da müsabakalara çıkmak istiyorlar. Milli Antrenör olan Veysel Gezergün'den öğrenecek çok şeylerinin olduğunu vurgulayan sporcular, ileride kendilerinin de antrenörleri gibi büyük bir sporcu olmak istediklerini belirttiler. Judo'da Yozgat'tan bir çok sporcunun Türkiye çapında dereceler elde ettiğinin altını çizen genç Judocular, çok çalışıp, hocalarının verdikleri dersleri harfiyet yerine getiterek ileride ili bir Judocu olmak için çabalayacaklarını sözlerine eklediler. 

Anahtar Kelimeler:
Judoya DevamYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberGençlikveSporİlMüdürlüğüJudoSporAntrenman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta hareket var
Yozgat’ta hareket var
Vadide futbol antrenmanı
Vadide futbol antrenmanı
Çekerek’te voleybol antrenmanlarına devam
Çekerek’te voleybol antrenmanlarına devam
Kırşehir’i konuk edecekler
Kırşehir’i konuk edecekler
Sorgun iddialı hazırlanıyor
Sorgun iddialı hazırlanıyor
Galibiyet istiyor
Galibiyet istiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim