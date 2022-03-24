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Judocularından büyük başarı

Yozgat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un judocuları madalyaları topladı.

24 Mart 2022 Perşembe 00:42
Judocularından büyük başarı

Şampiyonada, 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan yeşil-beyazlı judocular büyük başarı elde etti. Türkiye Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Yozgat ev sahipliği yaptı. Şampiyonada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un judocuları başarılı performansıyla göz doldurdu. Yeşil-beyazlı judocular, şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanmayı başardı. Kerem Şayık 46 kilogramda, Arda Aydın ise 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu olurken, Arda Düzce 42 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu. Şilan Ertem’in 32 kilogramda Türkiye 5’incisi olduğu müsabakalarda Deniz Avcı da 57 kilogramda Türkiye 7’ncisi olarak sıralayama girdi. Başarılı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Genç sporcularımız, Yozgat ilinde yapılan şampiyonada önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırdı. Genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada elde edilen bu başarılar gelecek daha büyük başarıların da habercisi oldu” dedi.

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