Judocular İftarda buluştu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün, gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Judocular Antrenörlerinin verdiği iftar yemeğinde de bir araya gelip sohbet etme imkanı buldu. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda verilen iftar yemeği sonrasında Judo Antrenörü Veysel Gezergün, kendi elleri ile yoğurduğu çiğ köfteyi sporcularına ikram etti.