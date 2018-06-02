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Judocular göz dolduruyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde çalışmalarını sürdüren Judocular göz dolduruyor.

Judocular göz dolduruyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde çalışmalarını sürdüren Judocular göz dolduruyor.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Judocular göz dolduruyor

Yozgat ve Sorgun’da haftanın altı günü çalışan Judocu’lar 13 Temmuz tarihinde yapılacak olan minikler Türkiye şampiyonasına da hazırlanıyorlar. Haftanın üç gününü Sorgun’da, üç gününü de Yozgat’ta antrenman yaptıran Judo Antrenörü Veysel Gezergün, Judo Antrenmanlarının her yaş grubuna açık olduğunu söyledi. Yaş sınırlaması yapmadıkları antrenmanlara ilginin de yoğun olduğunu dile getiren Gezergün, ‘’13 Temmuz tarihinde Judo minikler Türkiye şampiyonası var. Bu şampiyonaya minik sporcularımız ile hazırlanıyoruz’’ dedi. 
Judo Antrenmanları dışında özellikle büyük yaşlardaki sporculara ve öğretmenlere yakın savunma sanatı öğrettiklerini de dile getiren Gezergün, antrenmanların çok verimli geçtiğini ve isteyen herkesin antrenmanlara katılabileceğini sözlerine ekledi. 
 

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