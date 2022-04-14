Judo müsabakaları tamamlandı

Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 7 ilden kızlarda 56, erkeklerde 70 olmak üzere toplam 126 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda sporcular kendi kilolarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Kayseri, Çankırı illerinin katılımı ile gerçekleştirilen grup müsabakalarında dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında kendi illerini temsil edecekler. Final müsabakalarına katılan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, dereceye giden sporculara Antrenörler ile birlikte madalyalarını verdi. Bölükbaşı, Yozgat’a okul sporları kapsamında birçok grup ve Türkiye şampiyonaları aldıklarını söyledi. Yozgat’ın bu sene spora doyduğunu dile getiren Bölükbaşı, ‘’Judo Türkiye Şampiyonası, Güreş Türkiye Şampiyonası, Basketbol ve Hentbol yarıfinal müsabakalarının yanı sıra Voleybol, Futsal, Masa Tenisi ve son olarak ta Judo branşlarından grup müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Binlerce sporcuyu ilimizde ağırladık, ilimizi en iyi şekilde temsil ederek misafirperverliğimizi misafirlerimize gösterdik. Hepsi de Yozgat’tan memnun ayrıldılar. Önümüzdeki senelerde de Türkiye şampiyonaları, grup müsabakaları almayı planlıyoruz. En son Judo grup müsabakalarına ev sahipliği yaptık. 7 ilin katıldığı müsabakalarda toplam 126 sporcu mücadele etti. Ben buraya gelerek müsabakalara katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum, Türkiye şampiyonasına katılan sporcu kardeşlerimize de başarılar diliyorum’’ dedi.

Yapılan müsabakalar sonrasında ise erkekler 46 kiloda Ankara’dan Emir Atasoy birinci, Çorum’dan Abdullah Enes Öksüz ise ikinci oldu. 50 kiloda Amasya’dan Mehmet Emin Aydın birinci, Ankara’dan Yiğit Kaan Demirkan ikinci, 55 kiloda Ankara’dan Tuğrul Tetik birinci, Görkem Kır ise ikinci oldu. 60 kiloda yine Ankara’dan Mustafa Kaan Menekşe birinci, Hakan Armağan Yıldız ikinci, 60 kilo üzerinde Aliihsan Esen birinci, Utku Alp Varlık ikinci oldu. 30 kiloda Amasya’dan Sefa Arda İlhan birinci Çankırı’dan Berat Çavuş ikinci oldu. 26 kiloda Amasya’dan Yiğit Eski birinci, Ankara’dan Arda Arif Hasırcı isi ikinci oldu. 34 kiloda Ankara’dan Yasin Somuncu birinci, Bilal Muradi ikinci olurken, 38 kiloda Ankara’dan Muhammed Enes Kayan birinci, Mehmet Kuzey Tutuş ikinci oldu. 42 kiloda ise Ankara’dan Yiğit Erdal Günuğur birinci, Çınar Demirezen ise ikinci oldu. Dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında kendi illerini temsil edecekler.