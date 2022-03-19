Judo müsabakaları başlıyor

Yarın tamamlanacak olan müsabakalarda dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonu olacak. Judo Yozgat İl Temsilcisi Rabia Köse, Güreş Türkiye şampiyonasının ardından bu sene ikinci bir Türkiye Şampiyonasının Judo’da bugün başlayacağını söyledi. Okulları arası Judo final müsabakalarına Yozgat’ın ev sahipliğini yapacağını hatırlatan Köse, ‘’Bugün başlayıp yarın tamamlanacak olan müsabakaların teknik toplantısı dün gerçekleşti. Eşleşmeler yapıldı ve bugün itibariyle de Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda müsabakalar başlayacak. 57 ilden 408 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek olan müsabakalarda kendi kilolarında birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonu olacak. 195 kız ve 213 erkek Judocunun mücadele edeceği müsabakalara tüm Yozgat halkını davet ediyorum’’ dedi.