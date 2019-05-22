Judo çalışmalarına devam

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri çalışma yapan 30 Judocu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptıkları gösteriler ile de göz doldurdu. Aralarından engelli sporcularında da bulunduğu Judo antrenmanları saat 17.00’da başlıyor. Yaz tatilinde de Yaz Spor Okulları kapsamında devam edecek olan Judo branşına kayıtlarında devam ettiği bildirildi. Her yaş grubuna hitap edilen Judo Antrenmanlarında sporculara kendilerini savunmalarının yanında Judo felsefesi de anlatılıyor.