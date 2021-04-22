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Judo çalışmalarına devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Judo kursunda sporcular antrenmanlarına devam ediyorlar.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:42
Judo çalışmalarına devam

Judo Antrenörü Veysel Gezergün gözetiminde çalışan genç judocular antrenmanlara yoğun ilgi gösteriyorlar. Salı ve Perşembe günleri saat 13.00’da Çok Amaçlı Spor Salon’unda çalışmalar yapan Judocular çalışmalar sırasında Covit-19 tedbirlerine de uyuyorlar. Titizlikle yapılması gereken ve zorlu bir fiziksel aktivite olan Judo sporculara tekniklerin uygulanması, insanların güç, esneklik, çeviklik, hız, dinamik ve statik denge ve dayanıklılığın geliştirilmesi gibi çeşitli şekillerde fiziksel yararlar sağlamalarına yardımcı olur.

Son Güncelleme: 21.04.2021 16:55
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Judo çalışmalarına Devam
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