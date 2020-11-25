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Judo çalışmalarına devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antrenör Veysel Gezergün gözetiminde açılan Judo kursu devam ediyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:35
Judo çalışmalarına devam

Çok Amaçlı Spor Salon’unda Covit-19 tedbirleri gözetilerek devam eden kursa öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Boş zamanlarını Judo yaparak geçiren öğrenciler, kurs esnasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriyorlar. Tüm dünyanın en çok tercih ettiği dövüş sporlarından biri olan Judo, güç, dayanıklılık, istek, sabır ve taktik gerektiriyor. Yozgatlı gençlerin severek yaptığı Judo sporu ile çocuklar ufuklarını geliştirirken,  çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak ta gelişimlerine de katkı sağlıyor.

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Judo çalışmalarına Devam
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