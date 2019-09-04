Jovan’dan mesaj var

Ülkesi Makedonya’da Süper Lig takımlarından Struga ile anlaşan Jovan kendi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Turkiye’de 3 muhteşem yıl, gerçekten ayrıldığımız için çok üzgünüm. Hem de Yozgat Bozokspor ailesi dağıldığı için ayrı üzgünüm. Fakat biz oyuncular ve yönetim kurulu bununla gururlanmalıyız. Çünkü çalıştık ve başardık şampiyon olduk. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum ve sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Sizi tanıdığım için çok memnunum. Bütün ömrüm boyunca arkadaşlarım olacağınıza inanıyorum. Ben de aynı şekilde öyle hiçbir zaman güle güle değil sadece görüşmek üzere’’ dedi.