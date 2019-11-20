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Jovan RkSloboda Tuzla’da

GEÇTİĞİMİZ Sezon Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı oyuncu Jovan Talevski Bosna Hersek’in RkSloboda Tuzla takımı ile anlaştı.

Jovan RkSloboda Tuzla’da

GEÇTİĞİMİZ Sezon Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı oyuncu Jovan Talevski Bosna Hersek’in RkSloboda Tuzla takımı ile anlaştı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Jovan RkSloboda Tuzla’da

Sezona ülkesi Makedonya’da Struga takımında başlayan Jovan Talevski, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek’in RkSloboda Tuzla takımına imzayı attı. Bosna Hersek’te RkSloboda Tuzla takımında başarılı olmak istediğini belirten başarılı oyuncu Jovan Talevski, ‘’Geçtiğimiz sezon uzun süre formasını giydiğim Yozgat Bozokspor ile bir şampiyonluk yaşadım. Bu sezon ise aynı başarıyı Bosna Hersek’te yaşamak istiyorum. Yozgat’ta ve Türkiye’de çok güzel anılarım oldu. Çok güzel yıllar geçirdik. Aynı şekilde Bosna Hersek’te de çok güzel günler geçireceğime ve yeni takımımda başarılı olacağıma inanıyorum’’ dedi.

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