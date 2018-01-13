Jovan iddialı konuştu

Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor da takım kaptanı Jovan Talevski ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Tecrübeli oyuncu, Ankara İhtisas karşısında aldıkları galibiyet ile ligin ilk yarısını noktaladıklarını ve devre arasına moralli girdiklerini belirtti. Son oynanan müsabakada kendisinin olamadığını hatırlatan Jovan Talevski, ‘’Ankara İhtisas müsabakasında takımımın yanında olamadım ama takım arkadaşlarımın rakiplerine yeneceklerine inanıyordum. İyi bir oyun ortaya koyan arkadaşlarım ligin ilk yarısının son haftasını galibiyet ile tamamlamayı başardı. Bizim galibiyetimiz ile sonuçlanan Ankara İhtisas takımı ile oynadığımız müsabaka sonrasında Antrenörümüz Hacı Hüseyin Çelik bizlere 20 Ocak tarihine kadar izin verdi. 20 Ocak tarihine kadar iyi dinleneceğiz ve o tarihte toplanarak lig hazırlıklarına başlayacağız. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Yozgat Bozokspor izletmeyi amaçlıyoruz. Bunun içinde çok iyi çalışacağız. Ligin ilk yarısında yaptığımız hataları tekrarlamayacağımıza inanıyorum. Aramıza yeni katılacak olan arkadaşlarımız ile birlikte Hentbol Erkekler Birinci Lig’ine damga vuracağımızı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Konya temsilcisini konuk edeceğiz ve hedefimiz lige galibiyet ile başlayıp bunu bir seri haline getirmek’’ dedi.