Jovan haber bekliyor

Türk vatandaşı olup A Milli Hentbol takımında oynamak isteyen Yozgat Bozokspor’un Makedon oyuncusu Jovan Talevski Uluslararası Hentbol Federasyonuna Türk Milli takımında oynayıp oynayamayacağı yönünde müracaatta bulundu. Uluslararası Hentbol Federasyonun Jovan Talevski’nin hentbol kariyerini, milli takım kariyerini inceledikten sonra olumlu yada olumsuz yanıt vereceği öğrenildi. Olumlu yanıt alınması durumunda zaman kaybetmeden Türk Vatandaşlığına müracaat edecek olan Jovan Talevski daha sonra A milli hentbol takımında forma giymek için çaba sarf edecek.