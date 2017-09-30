Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

JOVAN GELDi

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jovan Talevski, geçen yıl formasını giydiği takımından vazgeçmedi.

JOVAN GELDi

HENTBOL Erkekler Süper Ligi’nin en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jovan Talevski, geçen yıl formasını giydiği takımından vazgeçmedi.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:05
2 Okunma
JOVAN GELDi

Aldığı transfer tekliflerini değerlendirdiği bir dönemde Yozgat Bozokspor’dan gelen teklif üzerine, önceki teklifleri geri çeviren Jovan, Başkan Cenker Doğan’ın çağrısına uyup, Türkiye’ye geldi. Tecrübeli orta oyun kurucu Jovan, dün Yozgat’a gelerek takımla ilk çalışmasını bugün gerçekleştirip, yarın Marmara Üniversitesi takımı ile oynanacak karşılaşmada forma giyecek. Geçen sezon kadroda bulunan Çağrı Aydın, Burak Candar ve Gökay Sabri Adalı ile kırmızı siyahlı ekip prensip anlaşmasına vardı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SESSiZ MAÇ
SESSiZ MAÇ
Lider Konya yolcusu
Lider Konya yolcusu
Marmara hazırlıkları tamam
Marmara hazırlıkları tamam
Kürkçüleri bekliyor!
Kürkçüleri bekliyor!
Sakat sayısı arttı
Sakat sayısı arttı
PROVA YAPTILAR
PROVA YAPTILAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim