JOVAN GELDi

Aldığı transfer tekliflerini değerlendirdiği bir dönemde Yozgat Bozokspor’dan gelen teklif üzerine, önceki teklifleri geri çeviren Jovan, Başkan Cenker Doğan’ın çağrısına uyup, Türkiye’ye geldi. Tecrübeli orta oyun kurucu Jovan, dün Yozgat’a gelerek takımla ilk çalışmasını bugün gerçekleştirip, yarın Marmara Üniversitesi takımı ile oynanacak karşılaşmada forma giyecek. Geçen sezon kadroda bulunan Çağrı Aydın, Burak Candar ve Gökay Sabri Adalı ile kırmızı siyahlı ekip prensip anlaşmasına vardı.