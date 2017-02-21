Jimnastik yarışmaları tamamlandı

Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmalar da sporcular kendilerini izleyenleri büyülediler.
Yapılan yarışmalar sonunda dereceler ise şöyle sıralandı;
Küçük Kızlar Takım Birincisi : Özel Mektebim Orta Okulu
Küçük Kızlar Bireysel Sıralama;
1. Elif Sevim Fatma Temel Turhan Ortaokulu
2. Eylül ERÖKSÜZ Özel Mektebim Ortaokulu
3.Ceren Öz Özel Mektebim Ortaokulu
4. Hatice Nur GÜÇLÜ Özel Mektebim Ortaokulu
Minik A Takım Sıralaması
1. Sakarya İlkokulu
2. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
3. Özel Mektebim İlkokulu
Mini A Kızlar Sıralama;
1. Elanaz ALKAN Toki İlkokulu
2. Nur Sena BERKER Alacalıoğlu İlkokulu
3.İclal KIYAK 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu
4. Elif SALMAN Agah Efendi İlkokulu
Minik A Erkekler Sıralaması
1. Yusuf Aydın Sakarya İlkokulu
Minik B Erkekler Sıralaması
1. Vedat ATABAK Erdoğan Akdağ İlkokulu
2. Onur ERÖKSÜZ Bahçeşehir SMMA İlkokulu
3. Ahmet DURAK Mektebim İlkokulu
Minik B Kız Sıralaması
1. Defne BAYHAN Sakarya İlkokulu
2. Cisem DURAN Sakarya İlkokulu
3. Fatma Zehra KANDEMİR Bozok İlkokulu
4. Nidanur SARIASLAN Leman AYAN İlkokulu
Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek olanalara başarılar diliyoruz.
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