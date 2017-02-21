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Jimnastik yarışmaları tamamlandı

21 Şubat 2017 Salı 06:01
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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları kapsamında Jimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılan yarışmalarla tamamladı.

Jimnastik yarışmaları tamamlandı
Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmalar da sporcular kendilerini izleyenleri büyülediler. 
Yapılan yarışmalar sonunda dereceler ise şöyle sıralandı;
Küçük Kızlar Takım Birincisi : Özel Mektebim Orta Okulu
Küçük Kızlar Bireysel Sıralama;
1. Elif Sevim  Fatma Temel Turhan Ortaokulu
2. Eylül ERÖKSÜZ Özel Mektebim Ortaokulu
3.Ceren Öz  Özel Mektebim Ortaokulu
4. Hatice Nur GÜÇLÜ Özel Mektebim Ortaokulu
Minik A Takım Sıralaması
1. Sakarya İlkokulu
2. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
3. Özel Mektebim İlkokulu
Mini A Kızlar  Sıralama;
1. Elanaz ALKAN  Toki İlkokulu
2. Nur Sena BERKER  Alacalıoğlu İlkokulu
3.İclal KIYAK 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu
4. Elif SALMAN  Agah Efendi İlkokulu
Minik A Erkekler Sıralaması  
1. Yusuf Aydın  Sakarya İlkokulu
Minik B Erkekler Sıralaması
1. Vedat ATABAK Erdoğan Akdağ İlkokulu
2. Onur ERÖKSÜZ Bahçeşehir SMMA İlkokulu
3. Ahmet DURAK Mektebim İlkokulu
Minik B Kız Sıralaması
1. Defne BAYHAN Sakarya İlkokulu
2. Cisem DURAN  Sakarya İlkokulu
3. Fatma Zehra KANDEMİR Bozok İlkokulu
4. Nidanur SARIASLAN Leman AYAN İlkokulu
Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek olanalara başarılar diliyoruz. 

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