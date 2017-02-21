Jimnastik yarışmaları tamamlandı

Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmalar da sporcular kendilerini izleyenleri büyülediler.

Yapılan yarışmalar sonunda dereceler ise şöyle sıralandı;

Küçük Kızlar Takım Birincisi : Özel Mektebim Orta Okulu

Küçük Kızlar Bireysel Sıralama;

1. Elif Sevim Fatma Temel Turhan Ortaokulu

2. Eylül ERÖKSÜZ Özel Mektebim Ortaokulu

3.Ceren Öz Özel Mektebim Ortaokulu

4. Hatice Nur GÜÇLÜ Özel Mektebim Ortaokulu

Minik A Takım Sıralaması

1. Sakarya İlkokulu

2. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

3. Özel Mektebim İlkokulu

Mini A Kızlar Sıralama;

1. Elanaz ALKAN Toki İlkokulu

2. Nur Sena BERKER Alacalıoğlu İlkokulu

3.İclal KIYAK 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu

4. Elif SALMAN Agah Efendi İlkokulu

Minik A Erkekler Sıralaması

1. Yusuf Aydın Sakarya İlkokulu

Minik B Erkekler Sıralaması

1. Vedat ATABAK Erdoğan Akdağ İlkokulu

2. Onur ERÖKSÜZ Bahçeşehir SMMA İlkokulu

3. Ahmet DURAK Mektebim İlkokulu

Minik B Kız Sıralaması

1. Defne BAYHAN Sakarya İlkokulu

2. Cisem DURAN Sakarya İlkokulu

3. Fatma Zehra KANDEMİR Bozok İlkokulu

4. Nidanur SARIASLAN Leman AYAN İlkokulu