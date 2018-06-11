JENERASYON ÇOK iYi

Yozgat’ın hentbol alt yapısı olarak elverişli bir il olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Yozgat’ta görev yaptığım süre içerisinde bir çok yetenekli oyuncular yetiştirdik. Yozgat Bozokspor altyapısında oynayan oyuncular erkeklerde gerçekten çok yetenekli oyuncular. Yıldız kızlarda ise çok iyi oyunculara sahibiz. Bölgesel Amatör Lig’den İkinci Lig’e yükselen Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında oynayan kızların birçoğu yıldız kızlar kategorisinde hem okul sporlarında hem de Anadolu Yıldızlar Lig’inde mücadele eden yıldız kızlardan oluşuyor. Özellikle kızlarımız gelecek yıllarda Yozgat hentboluna büyük hizmetler edeceklerdir. Ben inanıyorum ki bir çoğu Süper Lig takımlarına gideceklerdir. Yozgat’ta iyi bir hentbol altyapısı var ve biz bunu değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.