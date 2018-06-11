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JENERASYON ÇOK iYi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, Antrenörlüğünü yaptığı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ve Yozgat Bozokspor alt yapısında iyi bir jenerasyon yakaladıklarını söyledi.

JENERASYON ÇOK iYi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, Antrenörlüğünü yaptığı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ve Yozgat Bozokspor alt yapısında iyi bir jenerasyon yakaladıklarını söyledi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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JENERASYON ÇOK iYi

Yozgat’ın hentbol alt yapısı olarak elverişli bir il olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Yozgat’ta görev yaptığım süre içerisinde bir çok yetenekli oyuncular yetiştirdik. Yozgat Bozokspor altyapısında oynayan oyuncular erkeklerde gerçekten çok yetenekli oyuncular. Yıldız kızlarda ise çok iyi oyunculara sahibiz. Bölgesel Amatör Lig’den İkinci Lig’e yükselen Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında oynayan kızların birçoğu yıldız kızlar kategorisinde hem okul sporlarında hem de Anadolu Yıldızlar Lig’inde mücadele eden yıldız kızlardan oluşuyor. Özellikle kızlarımız gelecek yıllarda Yozgat hentboluna büyük hizmetler edeceklerdir. Ben inanıyorum ki bir çoğu Süper Lig takımlarına gideceklerdir. Yozgat’ta iyi bir hentbol altyapısı var ve biz bunu değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi. 

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