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Jandarmadan maç öncesi çiçek

JANDARMA Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümünde Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yozgatspor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan müsabaka öncesinde hem hakemlere, hem takımlara çiçek taktik edilirken futbolcular tarafından da pankart açıldı.

Jandarmadan maç öncesi çiçek

JANDARMA Teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümünde Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yozgatspor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan müsabaka öncesinde hem hakemlere, hem takımlara çiçek taktik edilirken futbolcular tarafından da pankart açıldı.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Jandarmadan maç öncesi çiçek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor ile Sungurlu Belediyespor arasında Bozok Stadında oynanan lig müsabakası öncesinde Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı personeli Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutladı. Yozgatspor ile Sungurlu Belediyespor aynı anda ‘Kanunun ordusu Jandarma 180 yaşında’ yazılı pankart ile sahaya çıktı. Daha sonra Jandarma ekipleri müsabaka hakemi ile birlikte Yozgatspor ve Sungurlu Belediyespor takım kaptanlarına çiçek taktim etti.

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