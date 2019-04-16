Jandarmadan maç öncesi çiçek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor ile Sungurlu Belediyespor arasında Bozok Stadında oynanan lig müsabakası öncesinde Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı personeli Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutladı. Yozgatspor ile Sungurlu Belediyespor aynı anda ‘Kanunun ordusu Jandarma 180 yaşında’ yazılı pankart ile sahaya çıktı. Daha sonra Jandarma ekipleri müsabaka hakemi ile birlikte Yozgatspor ve Sungurlu Belediyespor takım kaptanlarına çiçek taktim etti.