İzmir’e acımadı: 7-4

Antalya’nın ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen Veteranlar Atatürk Bahar Turnuvası oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oluyor. Yozgat’ı temsilen katılan Bozok Yıldızları Veteran takımı müsabakaların ilk gününde Siirt ekibine 4-2 yenilerek kötü bir başlangıç yapmıştı. Dün İzmir veteran takımı ile karşılaşan Yozgat ekibi, güçlü rakibini gol yağmuruna tuttu. Müsabakanın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Bozok Yıldızları İzmir Veteran takımını 7-4 yenerek bir üst tur için umutlandı. Bu gün Adana temsilcisi Ceyhan Veteran takımı ile karşı karşıya gelecek olan Bozok Yıldızları, rakibini yenmesi durumunda yapılacak olan averaj değerlendirmesi sonucunda bir üst tura çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Ceyhan Veteran takımına yenilmesi durumunda ise turnuvaya grup müsabakalarında veda eden taraf olacak.