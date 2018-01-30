İzmir kayıpsız

Batman Belediyesi, Ankara Hentbol İhtisas takımını 38-22 yenerek takibini sürdürdü. Gümüşhane Belediye, İstanbul Üniversitesi takımını 30-29’luk skorla geçti. Yozgat Bozokspor, Selçuklu Belediyespor’u 28-27 yenerken, Köyceğiz Belediye, Sakarya Büyükşehir’i 35-25, Tokat Gençlik, Marmara Üniversitesini 32-30’luk skorla yendi.
Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu
TAKIM O G B M A Y AV P
İzmir Büyükşehir 13 13 0 0 439 309 130 26
Batman Belediyesi 13 12 0 1 491 326 165 24
Gümüşhane Belediye 13 11 0 2 431 324 107 22
Ahi Evran Üniv. 13 9 0 4 427 350 77 18
Karşıyaka Belediye 12 8 0 4 382 346 36 16
Yozgat Bozokspor 13 6 1 6 370 379 -9 13
Tokat Gençlikspor 13 5 1 7 353 431 -78 11
Selçuklu Belediye 13 5 0 8 416 425 -9 10
İstanbul Üniv. 13 4 1 8 361 404 -43 9
Marmara Üniv. 13 3 1 9 328 399 -71 5
Köyceğiz Belediye 13 1 3 9 350 432 -82 5
Ankara Hentbol 13 2 0 11 349 448 -99 4
Sakarya B. Belediye 13 1 1 11 387 511 -124 3
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