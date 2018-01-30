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İzmir kayıpsız

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider İzmir Büyükşehir, konuk ettiği Ahi Evran Üniversitesi takımını 30-29 yenerek, koltuğunu korudu.

İzmir kayıpsız

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde lider İzmir Büyükşehir, konuk ettiği Ahi Evran Üniversitesi takımını 30-29 yenerek, koltuğunu korudu.

30 Ocak 2018 Salı 07:00
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İzmir kayıpsız

Batman Belediyesi, Ankara Hentbol İhtisas takımını 38-22 yenerek takibini sürdürdü. Gümüşhane Belediye, İstanbul Üniversitesi takımını 30-29’luk skorla geçti. Yozgat Bozokspor, Selçuklu Belediyespor’u 28-27 yenerken, Köyceğiz Belediye, Sakarya Büyükşehir’i 35-25, Tokat Gençlik, Marmara Üniversitesini 32-30’luk skorla yendi.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

 TAKIM                     O         G         B         M        A         Y         AV      P

İzmir Büyükşehir        13        13        0          0          439      309      130      26

Batman Belediyesi     13        12        0          1          491      326      165      24

Gümüşhane Belediye 13        11        0          2          431      324      107      22

Ahi Evran Üniv.         13        9          0          4          427      350      77        18

Karşıyaka Belediye    12        8          0          4          382      346      36        16

Yozgat Bozokspor     13        6          1          6          370      379      -9         13

Tokat Gençlikspor      13        5          1          7          353      431      -78       11

Selçuklu Belediye      13        5          0          8          416      425      -9         10

İstanbul Üniv.            13        4          1          8          361      404      -43       9

Marmara Üniv.           13        3          1          9          328      399      -71       5

Köyceğiz Belediye     13        1          3          9          350      432      -82       5

Ankara Hentbol          13        2          0          11        349      448      -99       4

Sakarya B. Belediye   13        1          1          11        387      511      -124     3

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