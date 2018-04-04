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İzmir hazırlıkları başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.  

İzmir hazırlıkları başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.  

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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İzmir hazırlıkları başladı

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan kırmızı siyahlı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren İzmir takımından da puan almak istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhane Belediyespor ile çok zor bir müsabaka oynadıklarını hatırlattı. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün olan tarafın kendilerinin olduğunu ve galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Çelik, ‘’Çok iyi mücadele ettiğimiz bir müsabakayı berabere bitirdik. Maçın kırılma noktalarında dış etkenlerden dolayı arayı bir türlü açamadık. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığımız bir müsabakada galibiyeti kaçıran taraf olduk ve berabere kaldığımız için de üzgünüz. Güçlü rakibimizi yenebilir ve rövanşı alabilirdik. Şimdi bu müsabaka geride kaldı ve ligde bir başka şampiyonluk mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Bu maçın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi çalışacağız. Ligin ilk yarısında konuk ettiğimiz İzmir temsilcisine şansız bir şekilde yenilmiştik. Şimdi o maçın rövanşını alma zamanı’’ dedi. 

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