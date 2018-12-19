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İzinliler

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’a Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından devre arası olması nedeniyle 15 gün izin verildi.

İzinliler

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor’a Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından devre arası olması nedeniyle 15 gün izin verildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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İzinliler

Yozgat Bozokspor, kendi sahasında oynadığı Bahçelievler Belediyesi maçının ardından devre arası iznini ayrıldı. Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde oynadığı 11 maçtan 9 galibiyet bir beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran kırmızı siyahlı takım topladığı 19 puanla devreyi lider tamamladı. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin ikinci yarısının 12 Ocak’ta başlayacağını belirterek, oyunculara 15 gün izin verdiklerini söyledi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle girdiklerini aktaran Doğan, genç ve tecrübeli bir kadro ile mücadele verdiklerini ifade etti. Ligin ilk yarısını hak ettikleri yerde tamamladıklarına değinen Doğan, Güneysu Belediye deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşısında da galibiyeti kaçırarak berabere kaldıklarına dikkat çekti. Doğan, ligin ilk yarısında iyi maçlar çıkardıklarını vurgulayarak, ‘’Oyuncularımıza devre arası izin verdik. 15 gün devam edecek iznin ardından takım 4 Ocak’ta Yozgat’ta toplanacaklar. 7 gün sürecek kampın ardından ikinci yarının ilk maçı olan Tokat Gençlik Spor Kulübü maçına çıkacağız” dedi.

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