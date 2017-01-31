İzcilerden kış kampı

Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Turan Dinçer, 18 izci ve üç lider ile kış kampına başladıklarını belirterek “Kamp içeriğinde izci eğitimleri, değerler eğitimi, izci oyunları, Osmanlı okçuluğu, Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kayak keyfi, teleferik keyfi, Paşabahçe mesire alanında Osmanlı okçuluğu, kar üstünde mangal keyfi ve Sivas’ın tarihi mekanlar gezisi ile kampımız tamamlanacak” dedi.





Kampın öğrencileri için çok faydalı geçeceğini dile getiren Dinçer, ‘’Kış kampımızda öğrencilerimiz izciliğin gereklerini yapacaklar. Zor şartlar altında neler yapabileceklerini öğrenirlerken, kendilerine olan güvenlerinin artmasına katkıda bulunacağız. Sivas kış kampında yapacağımız etkinlikler tamamen öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik olacak. Bunlar dışında Ata sporlarımızı da öğrenmelerine katkı sağlarken, öğrencilerimizin tatil döneminde stres atmalarına da katkı sağlamış olacağız’’ diye konuştu.