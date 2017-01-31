Ana SayfaSpor

İzcilerden kış kampı

31 Ocak 2017 Salı 06:00
Bu haber 19 kez okundu

Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Sivas’ta kış kampına girdi.

İzcilerden kış kampı
Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Turan Dinçer, 18 izci ve üç lider ile kış kampına başladıklarını belirterek “Kamp içeriğinde izci eğitimleri, değerler eğitimi, izci oyunları, Osmanlı okçuluğu, Yıldız Dağı Kayak Merkezinde kayak keyfi, teleferik keyfi, Paşabahçe mesire alanında Osmanlı okçuluğu, kar üstünde mangal keyfi ve Sivas’ın tarihi mekanlar gezisi ile kampımız tamamlanacak” dedi.

Kampın öğrencileri için çok faydalı geçeceğini dile getiren Dinçer, ‘’Kış kampımızda öğrencilerimiz izciliğin gereklerini yapacaklar. Zor şartlar altında neler yapabileceklerini öğrenirlerken, kendilerine olan güvenlerinin artmasına katkıda bulunacağız. Sivas kış kampında yapacağımız etkinlikler tamamen öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik olacak. Bunlar dışında Ata sporlarımızı da öğrenmelerine katkı sağlarken, öğrencilerimizin tatil döneminde stres atmalarına da katkı sağlamış olacağız’’ diye konuştu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim