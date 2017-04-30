İzciler Çanakkale’de

Yozgat Eğitim, Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü (YESDER) izcileri, Çanakkale savaşlarında 57. Piyade Alayının 102 yıl önce kullandığı yoldan “Dedeciğim ben geldim” sloganıyla yürüyerek ecdadını yad etti.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından, 57. Alayın taarruz öncesinde karargah olarak kullandığı Kocadere köyü yakınlarındaki yerde 21-26 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen uluslararası “Çanakkale Milli Bilinç Kampı'nda” bulunan Yozgat Eğitim, Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü (YESDER) İzcileri, 25 Nisan’da sabah ezanıyla birlikte kalkarak yürüyüş hazırlıklarını tamamladı.

İzciler, kamp alanından o zamanki askerler gibi “Hamur kızartması ile kırık buğday çorbası” içerek başlarında “Enveriye kabalağı”, sırtlarında “Dedeciğim ben geldim” yazan cepkenleriyle yürüyüşe başladı. Kamp alanından uğurlama töreninde izcilere, mehter marşı eşliğinde “Kınalı Hasan” gibi saçlarına kınalar yakılarak uğurlandı. 102 yıl önce 5 bin 300 izci dedelerinin izinde 57’nci Alay askerlerinin yaptığı gibi saat 06.00’da şafakla birlikte yürüyüşe başladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda, 57. Alay yolu boyunca Çanakkale Savaşı'na katılanların kıyafetlerini giymiş askerlerin mizansenleri canlandırıldı.17 kilometrelik patika, dağ, dere ve geçitlerden oluşan yürüyüş yolunu yaklaşık 8 saatte başarıyla tamamlayan Yozgat Eğitim, Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü (YESDER) izcileri tekrar kamp alanına döndü. Yozgat Eğitim, Sosyal Gelişim Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Özcan Sağlam yaptığı açıklamada, “ Çanakkale Milli Bilinç Kampında izcilerimiz atalarımızın vatan, millet ve maneviyat uğruna verdiği destansı mücadeleyi yerinde yaşadılar. Milli manevi duygularla donanarak evlerine geri dönen izci ve liderlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.