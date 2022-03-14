İyi mücadele kötü sonuç

Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakada tribünleri dolduran Sorgun Belediyespor taraftarlarının da desteğini arkasına alan sarı siyahlı ekip, başa baş mücadele ettiği müsabakanın ilk setini Fenerbahçe karşısında 32-34 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan Sorgun Belediyespor ikinci seti 28-26 kazanarak skora eşitliği getirdi. Üçüncü sette oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe üstün bir oyun ile bu seti 19-25 kazanarak tekrar öne geçti. Dördüncü sette te üstünlüğünü koruyan konuk ekip Fenerbahçe bu seti de 22-25 müsabakayı da 3-1 kazandı. Sorgun Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber hakem ikilisi yönetti. Sorgun Belediyespor, Danilov, Murathan Kısal, Furkan Gök, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Orçun Ergün, Emre Erkiletlioğlu, Can Erenhan, Ali Onur Edis) ile oynarken, konuk ekip Fenerbahçe HDI Sigorta ise Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Marouff (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Taha Erden, Muhammed Kaya, Seyed, İzzet Ünver) ile oynadı.