Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

iYi KÖTU GiDiYORLAR

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızın ikisinden iyi haber gelirken, 3’ü ise taraftarlarını üzdü.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:12
iYi KÖTU GiDiYORLAR

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızdan 2’si sahadan galibiyet ile ayrılırken, 2 takımımız ise mağlubiyet aldılar. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ikinci yarısının en formda ekiplerinden biri olan Yeşil Kamanspor’u 2-0 mağlup ederek zirve yolunda bir engeli daha aşmayı başardı. Kümede kalma mücadelesi veren Yeşil Kamanspor ile Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibi karşısında üst üste ataklar geliştirdi. Burak Emre Kayan’ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı ekip puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un maç yapmadan geçirdiği haftada altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı. Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Sorgun Belediyespor ise fırsat tepti. Zirve mücadelesi veren sarı siyahlı ekip ligin son sırasında yer alan Ankara DSİspor ile 1-1 berabere kalarak zirve umutlarını mucizelere bıraktı. Lider Keçiören Belediyespor’un müsabaka oynamadığı haftada kaybettiği puan ile taraftarını üzen sarı siyahlı ekip, ayağına kadar gelen fırsatı elinin tersiyle itti. Çayıralan Esnafspor ise konuk ettiği Ankara TKİspor’a 4-2 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Ateş hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada umduğunu bulamayan Çayıralan Esnafspor, rakibine 4-2 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısında henüz puan alamayan Çayıralan Esnafspor önümüzdeki haftalarda korkulu rüya görmemek için kalan maçlarını kazanmaktan başka şansı yok. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde zor günler geçiren Sorun Belediyespor ise deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde Yeni Kızıltepespor’u mağlup ederek 5 haftalık mağlubiyet serisine son noktayı koyup moral bulan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara deplasmanında umduğunu bulamadı ve rakibine yenilerek hem yeniden düşüşe geçti, hem de taraftarlarını üzdü. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise konuk ettiği Beta Transformatör Adasokağı takımı ile oynadığı müsabakayı kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı siyahlı ekip, ilk dört takım arasına kalabilmek için mutlak galibiyet beklediği Beta Transformatör Adasokağı takımı karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayınca mağlubiyetten kurtulamadı ve düşüşünü sürdürdü. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise erteleme müsabakasında konuk ettiği Düziçi Engelliler Spor Kulübünü mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ligde hedefini İkinci Lige yükselmek olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü erteleme müsabakasında Düziçi takımını farklı şekilde mağlup ederek zirve umutlarını sürdürdü. Ligin ilk devresi bitmesine karşılık üç tane müsabakası ertelenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü erteleme müsabakalarının tamamını da kazanarak hedefi doğrultusunda önemli avantaj yakaladı. Ligde çıktığı müsabakalardan sadece 2 mağlubiyet alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarını kazanarak hedefine ulaşmak istiyor. 

Anahtar Kelimeler:
IYi KÖTU GiDiYORLARYozgatIlerigazetesiMartçarşambaHaberLiglerdeTemsilEdenTakımlarIyiKötüYendiYenildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar üzgün
Kızlar üzgün
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler
Dua ile başladılar, dua ile bitirdiler
HEDEF ALTIN MADALYA
HEDEF ALTIN MADALYA
Ata Gençlikspor’un gözü yükseklerde
Ata Gençlikspor’un gözü yükseklerde
Turnuva tamamlandı
Turnuva tamamlandı
Engelliler seriye bağladı
Engelliler seriye bağladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim