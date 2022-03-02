iYi KÖTU GiDiYORLAR

Yozgat’ı liglerde temsil eden takımlarımızdan 2’si sahadan galibiyet ile ayrılırken, 2 takımımız ise mağlubiyet aldılar. Bir müsabaka ise berabere tamamlandı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ikinci yarısının en formda ekiplerinden biri olan Yeşil Kamanspor’u 2-0 mağlup ederek zirve yolunda bir engeli daha aşmayı başardı. Kümede kalma mücadelesi veren Yeşil Kamanspor ile Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibi karşısında üst üste ataklar geliştirdi. Burak Emre Kayan’ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahadan 2-0 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı ekip puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un maç yapmadan geçirdiği haftada altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı. Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Sorgun Belediyespor ise fırsat tepti. Zirve mücadelesi veren sarı siyahlı ekip ligin son sırasında yer alan Ankara DSİspor ile 1-1 berabere kalarak zirve umutlarını mucizelere bıraktı. Lider Keçiören Belediyespor’un müsabaka oynamadığı haftada kaybettiği puan ile taraftarını üzen sarı siyahlı ekip, ayağına kadar gelen fırsatı elinin tersiyle itti. Çayıralan Esnafspor ise konuk ettiği Ankara TKİspor’a 4-2 mağlup olarak düşüşünü sürdürdü. Ateş hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada umduğunu bulamayan Çayıralan Esnafspor, rakibine 4-2 mağlup oldu. Ligin ikinci yarısında henüz puan alamayan Çayıralan Esnafspor önümüzdeki haftalarda korkulu rüya görmemek için kalan maçlarını kazanmaktan başka şansı yok. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde zor günler geçiren Sorun Belediyespor ise deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde Yeni Kızıltepespor’u mağlup ederek 5 haftalık mağlubiyet serisine son noktayı koyup moral bulan sarı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Ankara deplasmanında umduğunu bulamadı ve rakibine yenilerek hem yeniden düşüşe geçti, hem de taraftarlarını üzdü. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise konuk ettiği Beta Transformatör Adasokağı takımı ile oynadığı müsabakayı kaybederek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı siyahlı ekip, ilk dört takım arasına kalabilmek için mutlak galibiyet beklediği Beta Transformatör Adasokağı takımı karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayınca mağlubiyetten kurtulamadı ve düşüşünü sürdürdü. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise erteleme müsabakasında konuk ettiği Düziçi Engelliler Spor Kulübünü mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ligde hedefini İkinci Lige yükselmek olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü erteleme müsabakasında Düziçi takımını farklı şekilde mağlup ederek zirve umutlarını sürdürdü. Ligin ilk devresi bitmesine karşılık üç tane müsabakası ertelenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü erteleme müsabakalarının tamamını da kazanarak hedefi doğrultusunda önemli avantaj yakaladı. Ligde çıktığı müsabakalardan sadece 2 mağlubiyet alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligin ikinci yarısında bütün müsabakalarını kazanarak hedefine ulaşmak istiyor.