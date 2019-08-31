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İyi Bir Takım Olacağız

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup takımlarından Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak “Giderek iyi bir takım olacağız” dedi.

İyi Bir Takım Olacağız

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup takımlarından Yozgatspor teknik direktörü Fatih Kavlak “Giderek iyi bir takım olacağız” dedi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
İyi Bir Takım Olacağız

Ziraat Türkiye Kupası’nda Aksaray ile oynanan maçın ardından takım ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmayı sürdüren Fatih Kavlak, turda ikinci rakibi beklediklerini, sonuçtan memnun olduklarını belirtti. Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Kavlak, “Bazı ilerlemeler kaydettik daha yolumuz var çalışacağız. Eksiklikleri de gördük onları da kapatmak için çalışacağız” diye konuştu. Teknik Direktör Fatih Kavlak, “Oyun olarak çok iyi olduğumuz söylenemez ama rakibimizi de değerlendirmek lazım” şeklinde konuştu. İyi bir rakiple oynadıklarını vurgulayan Kavlak, “Tam hazır değiliz bazı konularda onları geliştiriyoruz. Çok acele edilmezse takım için daha iyi olur. Genç bir takım, iyi ve yetenekli oyuncular var. Giderek daha iyi bir takım olacağız, daha iyi futbol oynayacağız bundan eminim” ifadelerini kullandı. Seyircinin sahada görmek istediği futbolu henüz gösteremediklerini de söyleyen Kavlak, “Yapacaklarımızı biz biliyoruz ama tabi seyirci sahada görmek ister. Onlar henüz göremediler onda haklılar. Birkaç hafta içinde oyunun da daha iyi olacağına eminim. Birkaç oyuncu daha katılacak. Her şeyi birden yapmak zor lakin daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.
 

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