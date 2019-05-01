İtiraz kabul edilmedi

Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan itiraz sonrasında Yozgatspor yönetimine dönüş yapan yetkililer yapılan itirazın kabul olmadığını müsabakanın Ordu’da oynanacağını söylediler. Federasyon yetkilileri tarafından Yozgatspor yönetimi arandı ve itirazın kabul edilmemesi noktasında gerekçeleri kırmızı siyahlı yönetime ilettiler. Sivas, Tokat, Samsun gibi illerin sahalarının durumlarının müsait olmadığı en uygun stadın Ordu stadı olduğu gerekli güvenlik önlemlerinin ise üst düzeyde alınacağı Yozgatspor yönetimine bildirildi. Cumartesi günü Ordu Stadında Yeni Orduspor Erokspor müsabakasının oynanmasına rağmen stadın uygun olduğu kararını veren Federasyon Yozgat ile Gümüşhane Kelkit arasında yer alan ve kilometre farkı olarak ta iki ile yakın olan Tokat, Sivas ve Samsun gibi illerin sahalarının müsait olmamasını gerekçe göstererek Yozgatspor’un yaptığı itirazı kabul etmemesi büyük tepki çekti.