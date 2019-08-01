İtiraz ile gelen şampiyonluk

Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakalar sonrasında finalde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ile Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Oynanan müsabaka sonrasında Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü rakibini yenerek şampiyon oldu ve şampiyonluk ödülünü de Yozgat ÇEDAŞ yetkililerinden aldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımının lisanslı oyuncu oynattığı yönünde yaptığı itiraz sonrasında ÇEDAŞ İl Emniyet Müdürlüğü’nün itirazını olumlu bularak İl Emniyet Müdürlüğü’nü şampiyon ilan etti. Önceki gün İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu’nun makamında düzenlenen tören ile İl Emniyet Müdürlüğü takımına kupasını verildi.