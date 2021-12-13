İstediğini aldı

Ligde son üç haftalık dönemde sadece iki puan toplaya bilen ve düşüşe geçen Sorgun Belediyespor deplasmanda Yeşil Kamanspor iye karşı karşıya geldi. Son sıradaki rakibi karşısında mutlak üç puan hedefiyle çıkan sarı siyahlı ekip Cansın ve Selim Öztürk’ün attığı goller ile rakibin 3-1 mağlup ederek kötü gidişatına dur dedi. Kaman İlçe stadında oynanan müsabakaya Sorgun Belediyespor hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayan sarı siyahlı ekip 28’inci dakikada İsmail Cansın Denizli’nin attığı gol ile Yeşil Kamanspor karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra ev sahibi Yeşil Kamanspor’un gol arayışları sonuçsuz kalınca Sorgun Belediyespor soyunma odasına 1-0’lık üstünlük ile gitti. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi Yeşil Kamanspor oldu. 47’inci dakikada Tanju Akpolat’ın attığı golle skora eşitliği getiren Yeşil Kamanspor golden sonra müsabakayı daha çok kendi yarı alanında kabul etmeye başladı. Yeşil Kamanspor karşısında ataklarını sıklaştıran Sorgun Belediyespor aradığı golü 67’inci dakikada Selim Öztürk ile buldu ve skoru 2-1’e getirdi. Müsabakanın uzatma dakikalarında sahneye tekrar İsmail Cansın Denizli çıktı ve skoru belirleyen golünü attı: 3-1 Sorgun Belediyespor aldığı bu galibiyet ile puanını 11’e yükseltirken puan cetvelinde de üçüncü sıraya yerleşti.