iSTEDiĞiMiZi ALDIK

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada güçlü rakibi karşısında iyi mücadele eden kırmızı siyahlı ekip her iki yarıda da attığı goller ile Mardin Fosfatspor’u 2-1 mağlup etti. Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği müsabakada Birtan Yavuz ve Hüseyin Eray Harmancı ise yan hakem olarak görev yaptı. Yozgatspor Bilal, Semih, Burak, Ala Kaan, Selim Öztürk, Ahmet, Metin, Uğurcan, Kasım, Mehmet Fırat ve Fatih Emircan ilk 11’i ile oyuna başlarken konuk ekip Mardin Fosfatspor ise Ebubekir, Alper Hamdi, Doğancan, Beytullah, Yasin Tosun, Yasin Reis, Melih, Ali Kemal, Serkan, Eren ve Özgür ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor’da 33’üncü dakikada Burak Altunay’ın yerine Ziya İstek, 73’üncü dakikada Ahmet’in yerine Berkay Karpuz, Ali Kaan’ın yerine Çağrı Tekin, 83’üncü dakikada ise Mehmet Fırat’ın yerine Alihan oyuna dahil oldu. Konuk ekip Mardin Fosfatspor’da ise 60’ıncı dakikada Eren Yalçın’ın yerine Emirhan, 89’uncu dakikada ise Özgür’ün yerine Vedat oyuna dahil oldu. Yozgatspor’da Ali Kaan ve Alihan Öztürk, konuk ekip Mardin Fosfatspor’da ise Eren Yalçın ile Yasin Tosun sarı kart gördü. Bozok stadında oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede gol arayan kırmızı siyahlı ekip 3’üncü dakikada Ali Kaan ile geliştirdiği atakta bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Mardin defansının ters vuruşunda top direğin yanından kornere çıktı. Korner atışını Ali Kaan kullandı ceza sahasına gönderdiği topu kaleci yumrukladı Fırat kafayla karşıladı top yandan az farkla auta çıktı. 10’uncu dakikada Fırat’ın ara pasında topla buluşan Ahmet sağ kanattan ceza sahasına girer girmez sert vurdu, Mardin Fosfatspor kalecisi güçlükle kornere çeldi. 17’inci dakikada gelişen Mardin Fosfatspor atağında Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Melih’in kafa şutunu kaleci Bilal gol çizgisi üzerinde son anda çeldi. 19’uncu dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Fırat kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte dokunan Burak’ın şutu az farkla auta çıktı. 27’inci dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu bu kez Ali Kaan kullandı. Bu oyuncunun direk kaleye gönderdiği top üst direğin iç kısmına çarparak gol çizgisi üzerinde durdu. Burak, Mardin Fosfatspor oyuncularından önce topa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 43’üncü dakikada Mardin Fotfatspor’un geliştirdiği kontra atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Kemal’in sert şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 54’üncü dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Mardin defansını geçen Fatih, sol çizgi üzerinden ceza Ahmet’e pasını çıkardı, Ahmet’in topun gelişine sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 50’inci dakikada gelişen Mardin Fostfatspor atağında topla buluşa Yasin Tosun’un şutu direkten döndü. 65’inci dakikada gelişen konuk ekip kotra atağından sol kanata gönderilen topla buluşan Yasin Reis ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-1. 69’uncu dakikada Yozgatspor defansının arkasına atılan topla buluşan Melih, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert vurdu kaleci Bilal güçlükle kornere çeldi. 71’inci dakikada Ziya’nın ceza sahasına gönderdiği top Mardin Fosfatspor defansından döndü. Dönen topu önünde bulan Fırat ayağının dışıyla falsolu kaleye gönderdiği top kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1. 82’inci dakikada Metin İlhanın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 89’uncu dakikada gelişen Mardin atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Melih’in şutunu kaleci Bilal son anda çeldi, dönen topu Mardin oyuncusu tamamladı Bilal bir kez daha kaleye giden topu çelerek takımının kazandığı üç puanda önemli pay sahibi oldu.