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İstediğimiz sahaya yansıttık

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Osmaniyespor ile 0-0 berabere kalırken, kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Fatih Kavlak, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

İstediğimiz sahaya yansıttık

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Osmaniyespor ile 0-0 berabere kalırken, kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Fatih Kavlak, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
İstediğimiz sahaya yansıttık

Oyunun büyük bir bölümünde istediğini yapabilen bir Yozgatspor’un olduğunu vurgulayan Kavlak, ‘’Üç puan ile lige başlamak istiyorduk, ancak bir puan ile lige başlamak durumunda kaldık. Kupa maçının da biraz etkisini Osmaniyespor müsabakasında hissettik. Şimdi ikinci maçımıza hazırlanacağız. Takımımızın etkili ataklar göstermediği dakikalarda tribünlerden tepki geldi ancak oyunun çoğunda istediklerimizi yaptık, pozisyonlarımız da var rakibe daha az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Oyunumuzdan memnunum, yeni bir takımız, mutlaka daha iyi olacağız’’ dedi. 

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