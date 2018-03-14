İstanbul hazırlıklarına devam

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışan kırmızı siyahlı oyuncularda eksik sporcu bulunmuyor.

Cumartesi günü karşı karşıya gelecekleri İstanbul temsilcisi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmak istediklerini dile getiren genç Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, ‘’İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıyoruz. Güçlü rakibimizi Yozgat’tan puansız göndermenin hesaplarını yapıyoruz. Bu müsabakada genç oyuncularımıza da şans vermek istiyorum’’ dedi.