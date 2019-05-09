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İstanbul'dan yoğun ilgi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor’a İstanbul’dan da taraftar desteği geldi.

İstanbul'dan yoğun ilgi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak olan Yozgatspor’a İstanbul’dan da taraftar desteği geldi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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İstanbul'dan yoğun ilgi

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından Pazar günü oynanacak olan Akşehirspor müsabakasına otobüs kaldırılacağı duyuruldu. Yozgatspor’un Akşehirspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme İkinci Tur Play-Off müsabakasına İstanbul’dan yoğun bir taraftar gurubunun Yozgatspor’u desteklemek için Bolu’ya gelmesi bekleniyor. Sosyal medya üzerinden organize olmaya çalışan Yozgatsporlu taraftarlara İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından otobüs desteğinde bulunulacağı öğrenildi. Ayrıca yine sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Yozgatspor taraftarları Ordu’da oynanan Kelkit Belediye Hürriyetspor müsabakasına otobüs desteği veren işadamları ve belediye başkanlarının Bolu’da gerçekleştirilecek olan Akşehirspor müsabakasına otobüs kaldırılması yönünde destek bekliyor.

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