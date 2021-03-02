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İskenderun için son hazırlıklar

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın İskerderunspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

02 Mart 2021 Salı 00:41
İskenderun için son hazırlıklar

 Kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekip bugün Sorgun ilçe stadında son teknik ve taktik antrenmanını yapacak. Yozgatspor Kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya, yarın İskenderunspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Mutlaka kazanmaları gereken bu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Sarıkaya, ‘’Geçen hafta ligin ikinci yarısındaki ilk puanımızı aldık ve şansızlığımızı kırdık. Yarın İskenderunspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlandık, takımımız şuanda moral ve motivasyon açısından iyi durumda. Yarın oynayacağımız müsabakayı kazanacağımıza ve bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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