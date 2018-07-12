iSKELET KORUNACAK

Yozgatspor teknik direktörü Baş, geçen sene şampiyonluğa oynamış olan bir takımın oyuncularının değerli oyuncular olduğunu dile getirdi. O nedenle oyunculardan şunu beğenmedik, bunu beğenmedik demenin kendilerine yıkışmayacağını vurgulayan Baş, ‘’Ama yönetimin bir yıl çalışmış olduğu bir oyuncu grubu var. Kiminden istedikleri verimi aldılar, kiminden alamadılar önce onu bir belirleyeceğiz, sonra takımın iskeletini önceden hizmet etmiş oyunculardan oluşturduktan sonra dışardan oyuncu getireceğiz. Alternatifleri çok olan ama hiçbirine de böyle ille de bu olsun diyeceğimiz değil Yozgatspor’a hizmet edebilecek, yetenekli, iyi oyuncular alacağız. Oyuncu arşivimizde çok isim var o oyunculardan istişare yaparak Yozgatspor’a kazandırmaya çalışacağız’’ dedi.