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İşi mucizelere kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, deplasmanda Osmancık Belediyespor ile oynadığı müsabakayı 2-1 kaybederek zirve yolunda ağır bir darbe aldı.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:09
İşi mucizelere kaldı

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Osmancık Belediyespor’a konuk olan kırmızı siyahlı ekip ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakayı 2-1 mağlup kapattı. Müsabakanın ilk yarısında yarısına iyi başlayan kırmızı siyahlı ekip Osmancık Belediyespor karışasında üst üste ataklar geliştirdi. Aradığı golü 33’üncü dakikada bulan kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını Osmancık Belediyespor karşısında 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında ise oyun üstünlüğünü eline geçiren ev sahibi Osmancık Belediyespor 65 ve 66’ıncı dakikada atıkları gol ile müsabakayı 2-1 önde tamamladı. 16’ıncı dakikada Osmancık Belediyespor’un yaklaşık 25 metreden kazandığı frikik atışında Kaan’ın yerden sert vuruşu kaleciyi geçti yan direkten geri geldi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 33’üncü dakikada Yozgatspor ilk etkili atağında golü buldu. Kazanılan frikik atışında arka direğe yapılan ortada geçen sezon Osmancık Belediyespor forması giyen Seydi Eren, yerden düzgün vuruşta uzak kale direğinden topu ağlara gönderdi. 1-0. 41’inci dakikada sol kanattan gelişen Osmancık Belediyespor atağında savunma arkasına atılan topla Taha çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. 45’inci dakikada sol kanattan etkili gelişen Osmancık Belediyespor atağında Ömer Faruk’un ortasında altı pastan bom boş durumda Taha topu ağlara gönderemeyince ilk yarıyı konuk Yozgatspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 65’inci dakikada Osmancık Belediyespor’un sağ kanattan kazandığı korner atışında ön direkte Taha kafa ile aşırdı savunmadan ileri çıkan Mücahit Çoban kafa ile topu yakın mesafeden ağlara göndererek skora eşitliği getirdi 1-1. 66’ıncı dakikada Osmancık Belediyespor öne geçti. Sağ kanattan ani gelişen atakta savunma arkasına atılan topla Kaan hareketlendi ceza sahasına girdi rakibinden kurtuldu Yozgatspor kalecisini de geçtikten sonra topu boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Yozgatspor aldığı bu mağlubiyet ile 27 puanda kalırken, puan cetvelinde de 4’üncü sıraya geriledi. Yozgatspor lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un 3 puan gerisinde kalırken, zirve yolunda işini mucizelere bıraktı. 

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