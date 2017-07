İş adamları ile Vefa yemeği

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da yer aldığı Vefa yemeğine katılımın az olması hem Yozgatspor yönetimi, hem Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın hem de yemeğe katılan işadamlarının tepkisini çekti. Yozgat Valisi’nin, Belediye Başkanı’nın katıldığı bir programa destek versin verilmesin davete katılmanın önemli olduğunu davete katılmayanları kınayan işadamları, davete icap etmeyenlerin Yozgatspor’a destek olacaklarının temennisinde bulundular.



İş adamları ile gerçekleştirilen yemek sonrasında bir konuşma yapan Yozgatspor kulüp başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kendisinin hiçbir zaman karamsar olmadığını bu tip toplantıların genelde böyle olduğunu ve bundan dolayı da moral bozmaya gerek olmadığını söyledi.

Daha önce defalarca bu tip toplantılar yaptıklarını dile getiren Arslan, ‘’Bu günkü buradaki toplantının amacı Yozgatspor’u konuşmaktı. Allah razı olsun bir grup arkadaşımız geldi. Genel olarak burada bulunan arkadaşlarımız Yozgatspor’a desteğini açıklamış ve maddi olarak ta katkısını sunmuş olan arkadaşlar. Son başlatmış olduğumuz kampanyadan dolayı ben son derece umutluyum. Çok ciddi manada geniş bir katılım sağlanıyor. Miktarı önemli değil, verilen paraların miktarından ziyade tamamen Yozgat’a mal olma noktasında çok geniş çaplı bir katılım sağlanıyor. İlçeler katkı sağlıyor. inşallah maddi olarak da belli bir noktaya gidecek. Tabi ki bu gün buraya söz verip te gelmeyen arkadaşlarımızdan da bunları cezalı olarak ta tahsil edeceğiz. Bu işten kurtuluş yok. Gelmemekle de kurtulmuş olmuyorlar. Ama bu sene en büyük kazancımız Sayın valimizin aktif olarak bu işin içerisine girmesi. Geçtiğimiz dönemlerde Valilik yine katkı sağlıyordu ama biraz daha kenardaydı. Bu sene Sayın Valimiz de Yozgatspor’un Üçüncü Lig’e çıkması için gereken her türlü yardımı bize yapıyor ve filende elini taşın altına koyuyor. Üç yıl önce meydanda ilk kongreyi yaptığımda orada ben insanlara tabloyu göstermek istedim. Benzer bir tablo orada da vardı, ama üç yıldır kafaya oynayan bir Yozgatspor var. Şunu söylemek istiyorum hiç kimse olmasa da biz bir işi üzerimize aldığımız zaman onu sonuna kadar götürürüz, ondan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Yozgatspor’un başarısı için elimizden gelen her şeyi yaparız, yapacağız da. Ben istiyorum ki bu başarı da, bu şeref te herkesin payı olsun, herkes şehri için elini tayın altına koysun, herkes şehri için bir şeyler yapsın. Yozgat’ı sevmek lafla olmuyor, Yozgat’ı seviyorsak birşeyler yapmamız lazım. Bu noktada spor Yozgat için de bütün şehirler için de önemli bir sosyal olaydır’’ dedi.



Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise her şehirde bu tip organizasyonların yağlı, ballı, güle oynaya gitmeyeceğini bu işlerin zor olduğunu anlattı. Takımın he profesyonel ligde olmamasının daha zor olduğuna vurgu yapan Yurtnaç, ‘’Ancak biz zoru başarmak durumundayız. İmkansızı deneyeceğiz, zoru başaracağız. Gayret edeceğiz biz. Özel idare olarak her sene yardım veriliyor zaten. Biz yine aynı şekilde daha fazlasıyla destek olacağız. Çünkü geçen sene bütçe yapılırken Amatör Spor Kulüplerine verilecek olan destek bütçesini daha da artırdık. Tabi takımımız profesyonel lige çıksa yardımımız olamayacak. Amatör sporu hem belediyenin, hem de özel idarenin destekleme görevleri var. Biz bunu en son ne yapılabilecek se yapacağız. Kamp yerlerinden tutun, ilacına kadar vereceğiz. Bu konunun iki tarafı var. Biri futbolcu, teknik heyet, diğeri ise yönetim, para kaynaklarının sağlanması. Teknik ekibimiz takımları ile uğraşsınlar ödemeleri ve paraları hiçbir zaman düşünmeyecekler. Bu insanlara ilave bir şeyler yüklediğiniz zaman konsantrasyonları olmaz. Biz onlara hiçbir zaman bu konuları düşündürmeyeceğiz. Yozgatlılar olarak, Yozgat’ta çalışan insanlar, yöneticiler olarak taşın altına elimizi değil cüssemizi koyacağız. Herkes kendi idaresi çerçevesinde bir çalışma yapacak. Bence dokunuş hareketi çok güzel bir şey. Kulüpleri zengin iki üç kişi alıp götürebilir ama, bir de halkın desteği varsa bu daha güzel olur. Bu dokunuş hareketi halkın desteğiyle gidiyor. Mesele gönül vermekte. Biz de Valilik olarak ikinci bir şey başlattık kamu kurumlarından destek istedik. Gönüllü olarak, zorunlu değil. İl dışında yaşayan Yozgatlılara da haber verdik. Şehrin takımı böyle böyle siz buna destek verin. Bunlar şimdi görünürde yapacağımız şeyler.



‘DAVETE İCABET ETMEK GEREKİRDİ’

Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, konuşmasında davete katılmayanlar için davete icap edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yurtnaç, Buraya gelmeyen bu çerçevenin diğer halkalarının da buna katılacağın düşünüyorum. Çeşitli mazeretleri olan insanlara çarpı iki ile bunlara tekrar dönecektir. Nihayetinde davete icabet etmek gerekirdi. Ama bunlardan hiçbir zaman olumsuz hava, olumsuz yargı çıkarmamak gerekirdi Yozgatspor hepimizin. Dün nasıl Cumhuriyet mitinginde o millet kendi iradesi ile o alana geldiyse Yozgatspor’a destek vermekte kendi irademizle olacak’’ diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ‘’Biz Yozgat’ta diyoruz ki Yozgat’ın tanıtımı, Yozgatspor’un daha başarılı olması, gençlerin spora yönelmesi bütün bunlar bizim sorumluluklarımız. Sizler kendinizi diğerlerinden daha sorumlu hissetmişsiniz bu gün buraya gelmişsiniz. Diğerleri de sorumlu ama siz birinci kuşaksınız. Bundan sonra yapacağımız işlerde de, bizim yapacağımız bu tür davetlerde de gelen arkadaşlarımıza daha pozitif bakacağız. Diğerlerine rutin bakacağız belki. Şimdi Yozgatspor’a toplantı yapıp destek alma zamanı. Daha önce topladığımız iş adamlarımıza birer mektup yazacağız Valilik olarak Amatör Spor Kulüplerini destekleme adına bir hesap açtık Ziraat Bankasına onları da göndereceğiz, inanıyorum ki bu çağrı bir şeyler yapacak. Biz bu oluşumu sağladıktan sonra devamı da gelir. Yani bir şeyler başlatmak, yeni oluşumlar oluşturmak her zaman zordur. Çok büyük hareketler küçük kıvılcımlar ile ortaya çıkar’’ şeklinde konuştu.



Hakan Bektaş’ta “Ben bu takımın formasını giyen bir kişiyim, bu takımda top toplayıcılığı da yaptım. Buraya gelmeyen isimleri bende kınıyorum. Bu davete gelmeyenler takımımızın maçlarına da gelmesin istemiyoruz. Gelmelerine gerek yok. Biz ASKF olarak maddi manada bir katkı da bulunamasak da teknik konularda her zaman yönetimimizle birlikte çalışıyoruz. Her zaman takımımızın yanındayız. Şu manzara hiç hoş değil. Buraya gelen isimlerden Allah razı olsun. Belediye başkanımız da bu takımı büyük fedakarlıkla sırtlayıp, götürmeye çalışıyor. Kendilerine de teşekkür ederiz” şeklinde görüş bildirirken, kürsüye çıkan işadamlarından Zafer Özışık: “Ben Yozgatlı bir iş adamı olarak bu toplantıya davet edilip, gelmeyenleri kınıyorum. Bu takım ne Sayın valinin takımıdır, ne de belediye başkanının takımıdır. Bu takım Yozgat’ın takımıdır. Hepimizin takımıdır. Toplantının bu kadar insanla yapılmasına üzüldüm. Buraya gelenlerden Allah razı olsun ama gelmeyenleri de kınıyorum” dedi.



Behçet civelek de “Yozgatlı bir eczacıyım. Türkiye’nin her yerinde eczane açma imkanım varken ben eczanemi kendi memleketime açtım. Yozgatspor ile ilgili düşünceme gelirsek, Yozgatspor için her ay düzenli bir akar olması lazım. Yani her ay sabit gelire sahip olması lazım. Ben böyle bir modelin uygulanmasından yanayım. Bundan dolayı burada toplu bir miktar söylemeyeceğim. Ama takımımıza her ay aidat ödeyeceğim. Benim görüşüm bu yöndedir. Her ay düzenli aidatlar ile takıma sabit gelir sağlamak gerekir” yorumunu yaptı.



Mehmet Yemenoğlu ise şöyle konuştu “Maalesef futbolda vefa yoktur. Eğer vefa olsaydı bu şehrin herhangi bir noktasına Dursun Uyar’ın heykeli dikilirdi. Çünkü bu takımı Süper Lig’e çıkardı. Futbol vefasız bir spordur. Belediyemiz ise takımı sırtladı ve götürmeye çalışıyor. Herkesin buna katkı sunması gerekiyor. Biz Yemenoğlu ailesi olarak böyle düşünüyoruz. Bundan dolayı biz Yemenoğlu ailesi olarak takıma 50 bin TL bağışta bulunuyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz.”