Iria’dan Yozgatsporlu kutlama

Yozgatspor’un geçtiğimiz sezon Hopaspor’dan kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan iki yabancı oyuncusu Fidelis Innocent Iria ile Esosa sosyal medya hesaplarından halen Yozgatspor’un şampiyonluk fotolarını paylaşıyorlar. Esosa’nın önceki günkü doğum günün kendi sosyal medya hesabından kutlayan Fidelis Innocent Iria Yozgatspor’un şampiyonluk fotoğraflarını paylaşarak altına ‘Doğum Günün Kutlu Olsun Kardeşim’ yazdı.